2019/09/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يكشف عن قرب صدور قرارات بحق ضباط كبار بعد احالة الساعدي للامرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/29 | 11:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن قرب صدور قرارات بحق ضباط كبار بعد احالة الساعدي للامرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن قرب صدور قرارات بحق ضباط كبار بعد احالة الساعدي للامرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).