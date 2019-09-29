"طريق الموت" إلى أوروبا يخطف رياضيا دوليا يمنيا

2019/09/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي رياضي يمني حائز على جوائز دولية مصرعه غرقا أثناء محاولته عبور مضيق جبل طارق والوصول إلى إسبانيا، في قارب صغير للاجئين.

وقد عثر على هلال علي محمد الحاج، بطل الكونغ فو البالغ من العمر 24 عاما، ميتا في مليلة قبل أيام، في نهاية رحلة محفوفة بالمخاطر انطلقت من المغرب.ووفقا لفرق إنقاذ، فقد تم انتشال جثة الرياضي اليمني من البحر، بعد يومين من إبلاغ أحد إصدقائه الناجين عن فقدانه.وقال مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هلال اضطر إلى الفرار من بلاده بسبب الحرب، فتوجه أولا إلى الجزائر، ولكنه أراد الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.وبصفته رياضيا، شارك هلال في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018، وحصل على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2017.وقد أشادت كل من الحكومة والإعلام اليمني بهلال كبطل.



فيما وصفه الزملاء في عالم الرياضة بأنه رياضي "ملتزم ومجتهد" وشخص ذو "قيم وأخلاقية عالية".أما صديق هلال الناجي فقال "كان حلمه أن يكون مثل كونور أنتوني مكريغور"، وهو مقاتل إيرلندي متقاعد.



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