2019/09/29 | 11:20

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الحلبوسي يصل الى ديالى

تأریخ التحریر: : 2019/9/29 11:05

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{بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى محافظة ديالى اليوم الاحد، بحسب بيان مقتضب لمكتبه الاعلامي.

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