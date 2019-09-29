2019/09/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الأحد، عن تسليم لجنة التربية النيابية اسم مرشحة لوزارة التربية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا الى ان المرشحة تحمل شهادة عليا وهي من ابناء نينوى.وقال الفايز في تصريح لـ المركز الخبري الوطني ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتمع قبل مدة بلجنة التربية النيابية وطالبهم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يتسلم اسم مرشحة وزارة التربية الجديدة المركز الخبري الوطني.

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