استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثالث

2019/09/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد، استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و300 ديناراً للمائة دولار.سجل سعر البيع الدولار الواحد في شركات الصيرفة 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار، بينما كان ...

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