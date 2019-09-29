النزاهة تضبط وكلاء إخراج في منفذ طريبيل يعملون دون تراخيص قانونية

2019/09/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن ضبط عدد من المتهمين في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينة عدم امتلاكهم تراخيص قانونية للعمل في المنفذ.الدائرة، في حديثها عن عملية الضبط التي نفَّذها فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيأة، الذي انتقل إلى المنفذ الحدودي، أشارت إلى “ضبط خمسة متهمين ...

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