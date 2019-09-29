سوق العراق للأوراق المالية ينظم رسميا لصندوق النقد العربي

2019/09/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد ضم صندوق النقد العربي مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية الى بياناته من شهر أيلول الحالي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض المؤشرات ضمن بيانات الصندوق.وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “نتيجة التعاون المشترك بين ...

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