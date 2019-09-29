وزير الداخلية يوجه بتمديد الدوام في دائرة احوال الصدر وجعله وجبتين

2019/09/29 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاحد، بتمديد الدوام في دائرة احوال الصدر وجعله وجبتين.

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