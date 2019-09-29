الشمري لـ”كلكامش”: مستفيدون من وضع النازحين يبقون على المخيمات

2019/09/29 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشكى النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، الاحد، اوضاع النساء والاطفال في مخيمات النزوح، مبينا ان منحة النازحين صرفت لاشخاص وضعهم المعيشي افضل مقارنة باوضاع نازحي المخيمات.وقال الشمري لـ”گلگامش”، ان “الاطفال والنساء يشكون من الاهمال في مخيمات النازحين”، مبينا انه “بعض الخيم يسكنها عشرة افراد، ووضعهم الانساني سيء جدا”.وذكر، انه “تم توجيه كتب الى الحكومة والوزارات المعنية لحل ازمة النازحين، وسمعنا كلاما طيبا، الا ان الواقع لا يبشر بالخير”، مبينا انه “قبل ثلاثة اشهر دعونا وزارة الهجرة والمهجرين الى توزيع منحة المليون والنصف على النازحين، واشترطوا ان تكون للنازح بطاقة دفع الكترونية، لكن النازح لا يملك اجرة العودة الى منزله لاكمال اجراءات المعاملات الحكومية”.وأشار الى ان “منحة النازحين صرفت لغير محتاجيها من الذين يسكنون في دهوك واربيل ووضعهم جيد جدا، فيما لم تصرف لأصحاب المخيمات”.وأضاف ان “بعض الوزارات تُصرف لها أموال كثيرة من اجل النازحين، من أموال ومخصصات ومساعدات، وبعضها تسرق هذه الأموال”، لافتا الى ان “اغلب المؤسسات تريد بقاء مخيمات النزوح، على حساب اوضاع الناس الانسانية، لصالح فائدة الموظف والوكيل والوزير”.

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