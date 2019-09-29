2019/09/29 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد ان لجنته ابلغت لجنة النفط والموارد الطبيعية في الاقليم بان موازنة 2020 لم تمض دون حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم.وقال الحلبوسي في تصريح للمركز الخبري الوطني، ان “هناك اتفاقا مع الثروات الطبيعية في الإقليم لتسليم 250 الف برميل الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية ترهن موازنة 2020 باتفاق مع الإقليم وتكشف تفاصيل اضافية تمرير مالم يحسم الخلاف مع الاقليم المركز الخبري الوطني.

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