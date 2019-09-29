رابطة المصارف الخاصة تقيم دورة «قياس المخاطر المالية والتعثر المصرفي»

2019/09/29 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الأحد، "دورة قياس المخاطر المالية والتعثر المصرفي وفقا لتحليل القوائم المالية".

وشارك في الدورة، التي ستستمر لخمسة أيام، أكثر من 25 متدرباً عن عدد من المصارف الحكومية والخاصة.

وتستهدف الدورة التعريف بالمهارات والأدوات اللازمة للقيام بتحليل المعلومات المالية للمصرف وتقييم أوضاعها المالية لمساعدة الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة في اتخاذ القرارات.

كما سيتمكن المشاركون من إظهار مهارات في استخدام النسب والتحليل المالي وتفسير الوضع المالي للشركة فضلاً عن فهم عملية تقييم المصرف وتحليلها مالياً.

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