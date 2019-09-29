2019/09/29 | 12:06

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إحباط تهريب أكثر من 22 ألف طن من الحنطة في كربلاء

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

كشف قائمقام قضاء القائم، الاحد، أحمد جديان، (29 أيلول 2019)، عن موعد افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا، مبينا أن يوم غد الاثنين سيكون المعبر جهازا امام حركة البضائع والمسافرين.

وقال جديان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم- الديوانية

كشف مدير معمل اطارات الديوانية نعمان محمد، الأحد (29 أيلول 2019)، عن خطة حكومية لإعادة تفعيل المعمل وإنتاج 500 ألف إطار بواسطته سنوياً.

وقال محمد لـ (بغداد اليوم)، إن نشاط معمله يقتصر حاليا على "عقد شراكة بين ال

بغداد اليوم- الديوانية

تظاهر العشرات من أهالي قضاء الحمزة الغربي في محافظة الديوانية، الاحد (29 أيلول 2019)، تنديدا بقرار مجلس المحافظة بشأن إقالة المحافظ، زهير الشعلان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أهالي منطقة محافظ الديوانية المقال زهير الشعل

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