2019/09/29 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، أن قرار إحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، لارجعة عنه.

وقال عبد المهدي، في تصريحات صحفية، عن قرار إحالة الساعدي للإمرة بوزارة الدفاع، إن “المؤسسة العسكرية لاهواء شخصية، سواء كانت اهواء القائد العام او اي شخصية اخرى”، مؤكداً أن “قرار إحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، لارجعة عنه.

وأضاف، أن “الضابط لا يختار موقعه، وانما يؤمر وينفذ”، مشيراً إلى أن “ارتياد بعض الضباط للسفارات امر غير مقبول”.

وكان عبد الوهاب الساعدي، قد أكد في وقت سابق، صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي يقضي بإحالته إلى إمرة وزارة الدفاع، فيما أكد رفضه للقرار.

وقال الساعدي في تصريحات صحفية: “اتصلت برئيس الوزراء وابلغته أن قرار إحالتي إلى التقاعد أفضل من قرار نقلي إلى إمرة وزارة الدفاع”.

ويعد الساعدي من القادة البارزين الذين شاركوا في عمليات التحرير الاخيرة لعدد من محافظات العراق، وتسنم عدة مناصب قيادية في القوات الخاصة العراقية وجهاز مكافحة الارهاب كان اخرها منصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: قرار إحالة الساعدي لارجعة عنه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: قرار إحالة الساعدي لارجعة عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).