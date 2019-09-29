الفريق البياتي لواع: فتح مطار بغداد امام المسافرين ومرافقيهم 24 ساعة ابتداء من الثلاثاء المقبل

2019/09/29 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد البياتي اليوم الاحد، انه سيتم "فتح مطار بغداد امام المسافرين ومرافقيهم 24 ساعة ابتداء من الثلاثاء المقبل".

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