تحديث نظام أبل الجديد.. مزايا طال انتظارها

2019/09/29 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة أبل، مؤخرا تحديثا جديدا لنظام التشغيل الخاص بها آي أو إس (iOS)، الذي أصلح ثغرات وأضاف ميزات لطالما انتظرها مستخدمو أجهزتها آيفون وآيباد.

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