خبير اقتصادي يدعو مجلس النواب لتمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2019/09/29 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الاحد، مجلس النواب إلى الإسراع بتمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال العطار في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "دور قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ينصب في تفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في الدولة وفقاً لمصلحة الجميع".

واضاف أن "هذه الشراكة تقتضي إيجاد مشاريع اقتصادية تكفل الحكومة أرباحها عن طريق الالتزام بشراء منتجاتها أو خدماتها عبر أسعار تفضيلية وفي كافة المجالات ومن ذلك مشاريع الطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم والبنى التحتية".

وكان مجلس النواب، قد شرع بإنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منتصف شهر أيلول الحالي بعد أن ارسله مجلس الوزراء في نيسان الماضي.

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