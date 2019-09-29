ذي قار: 20 ألف منتسب سيشاركون بتنفيذ الخطة الأمنية لزيارة الأربعينية

2019/09/29 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأحد، عن مشاركة أكثر من 20 ألف عنصر أمني في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية أثناء مراسيم الزيارة الأربعينية بدعم وإسناد من قيادة عمليات الرافدين والأجهزة الاستخبارية المختلفة.

وقال الخاقاني بحسب بيان لمكتبه تلقت "الغد برس" نسخة منه، على هامش المؤتمر الأمني الخاص بالزيارة الأربعينية، إن "الخطة الأمنية سيشترك في تنفيذها جميع التشكيلات ضمن إدارة قيادة الشرطة وشرطة المرور والأجهزة الساندة مع التركيز على الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات لتأمين انسيابية حركة الزائرين وخدمات المواكب الحسينية والتي ستمتد على جميع الطرق الرابطة بين محافظة ذي قار والمحافظات المجاورة".

وأضاف أن "الاستقرار الأمني سيسهم في زيادة أعداد الزائرين سواء من المحافظات المجاورة والوافدين من الخارج، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود الأمنية والخدمية لتأمين احتياجات الزائرين وإظهار المحافظة بالصورة الحضارية التي تتلاءم وحجم المناسبة الحسينية من خلال تكاتف الجميع والتنسيق المشترك لإنجاح مراسيم الزيارة بالشكل الأمثل".

وأوضح رئيس مجلس محافظة ذي قار، أنه "جرى خلال المؤتمر تمت مناقشة الخطة الأمنية والخدمية والأخذ بالملاحظات المطروحة من قبل جميع الأطراف المعنية والإيعاز بالمباشرة بتنفيذها بشكل رسمي حتى انتهاء مراسيم الزيارة وعودة الزائرين".

وأشار الخاقاني، إلى إن "الخطة الأمنية ستكون على مراحل وحسب تصاعد كثافة أعداد الزائرين والطرق التي سيلكونها باتجاه مدينة كربلاء المقدسة مع تأمين حماية الممتلكات الخاصة والعامة خلال فترة الزيارة".

واشاد بـ"دور الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية وهيئة المواكب الحسينية على روحية الفريق الواحد بالعمل والوصول لنتائج إيجابية أثمرت عن إعداد خطة متكاملة لخدمة الزائرين والمواكب الحسينية".

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