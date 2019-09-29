2019/09/29 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت مهرجان الجونة … الرقصُ داخل الأغلال“الرقصُ داخل الأغلال" Dancing within Chains، مبدأ صينيٌّ قديم يطرح فرضيةَ الإبداع والتحليق، بينما الأغلالُ تُطوّقُ الجسد.واستخدمه الفيلسوفُ نيتشه ليعبّر عن انطلاق الإبداع حتى مُنتهاه، في ظلّ ظرف قاس لا يسمحُ بذلك.هذا ما راودني وأنا أشهدُ حفل افتتاح (مهرجان الجونة السينمائي) الخميس الماضي.تلك معجزةُ مصرَ العصيّة على التكرار.تعيشُ أقسى لحظات توت......

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