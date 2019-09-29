فارس إيغو - هل ينجو السودان من مخاطر المرحلة الانتقالية

2019/09/29 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو إن تعيين رئيس الوزراء حكومة الانتقال السيد عبد الله حمدوك في الواحد والعشرين من أغسطس الاخير على رأس حكومة مدنية مطعمة بعدد من العسكريين في وزارات الدفاع والداخلية تالياً لتشكيل المجلس السيادي الانتقالي يشير الى إنخفاض حدة الصراع بين الجيش والأجهزة الأمنية والمعارضة المدنية والحراك الشعبي المنتفض منذ منتصف ديسمبر 2018.إنها بداية النهاية لمرحلة نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الذي أطاح به ال......

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