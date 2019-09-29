حميد لشهب - الإستيلاب في الإسلام

2019/09/29 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب يعتبر الدين، أي دين، من المقومات الأساسية لهوية أية أمة، وأي شعب وأية جماعة بشرية.وإذا كان الدين الإسلامي، على الرغم من انقسامات فرقه الداخلية وتشعبه إلى العديد من الملل والنحل، هو ركيزة هوية الأمة المسلمة، فإن ما يُلاحظ في الآونة الأخيرة هو أن هذا الدين سائر في التجويف من الداخل على يد بعض المسلمين، وقد يتنبأ المرء بأنه سيصبح في العقود القادمة ديكورا عقائديا واجتماعيا ليس إلا.فهل نحن في طريق ما......

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