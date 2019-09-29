وزارة الدفاع: نرفض عودة المفسوخة عقودهم غـيـر المستوفين لشروط العودة

2019/09/29 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أيدت وزارة الدفاع قرار مجلس النواب الرافض لـعـودة المـفـسـوخـة عـقـودهـم غـيـر المستوفين لشروط العودة.

وقـال المتحدث بـاسـم الــوزارة الـلـواء تحسين الخفاجي، إن المرفوضين هم من ارتكبوا جريمة الــهــروب لأكـثـر مــن مــرة، والمـحـكـوم عليهم بـجـنـحـة او جـريـمـة، ومـوقـفـهـم الأمــنــي من اربــاب الـسـوابـق او مـن المنتمين للعصابات الارهابية.

وأضاف، أن المــســمــوح لــهــم بــالــعــودة مـن المفسوخة عقودهم هم الذين كانوا يعملون لمـــدة مـعـيـنـة ثـــم فــســخــت عــقــودهــم لـعـدم اسـتـطـاعـتـهـم الالـتـحـاق بـسـبـب قـطـع الـطـرق او مــن قــرر ألا يـلـتـحـق بـعـد احـــداث الـعـام الفين واربعة عشر, مشيرا الى العمل على التحقق من شهادات بعض الذين التحقوا من خلال كتب صـحـة الـصـدور، وكــل من يثبت حـصـولـه عـلـى شـهـادة غـيـر صحيحة سيتم فسخ عقده كونه يتنافى مع تعليمات الوزارة والدولة العراقية.

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