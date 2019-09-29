اعتقال متهمين بجرائم السرقة والاحتيال في بغداد

2019/09/29 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، اعتقال متهمين بجرائم السرقة والاحتيال وتعاطي مواد مخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن " القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة في مناطق سبع قصور ومنطقة السعيدات جنوبي بغداد، كما تم اعتقال متهم وفق المادة {456/ نصب واحتيال} في منطقة شاخة/7 جنوب بغداد".واضافت انه " تم القاء القبض على اربعة متهمين بتعاطي المواد المخدرة في مناطق "كراج الأمانة، شارع حيفا" حيث ضبط بحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة وأدوات التعاطي"، مواضحة انه "تم تسليم جميع المعتقلين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".انتهى

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