ذي قار.. مشاركة أكثر من 20 ألف منتسب لتنفيذ الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية

2019/09/29 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، رحيم الخاقاني، الأحد، مشاركة أكثر من 20 ألف عنصر أمني في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية خلال الزيارة الأربعينية بدعم وإسناد من قيادة عمليات الرافدين والأجهزة الاستخبارية المختلفة.

وقال الخاقاني على هامش المؤتمر الأمني الخاص بالزيارة الأربعينية بحضور الحكومة المحلية والقيادات الأمنية وهيئة المواكب الحسينية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الخطة الأمنية سيشترك في تنفيذها جميع التشكيلات ضمن إدارة قيادة الشرطة وشرطة المرور والأجهزة الساندة مع التركيز على الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات لتأمين إنسيابية حركة الزائرين وخدمات المواكب الحسينية والتي ستمتد على جميع الطرق الرابطة بين محافظة ذي قار والمحافظات المجاورة".وأشار الخاقاني، إلى أن "الاستقرار الأمني سيسهم في زيادة أعداد الزائرين سواء من المحافظات المجاورة والوافدين من الخارج، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود الأمنية والخدمية لتأمين احتياجات الزائرين وإظهار المحافظة بالصورة الحضارية التي تتلاءم وحجم المناسبة الحسينية من خلال تكاتف الجميع والتنسيق المشترك لإنجاح مراسيم الزيارة بالشكل الأمثل".وأوضح رئيس مجلس محافظة ذي قار، إنه "جرى خلال المؤتمر تمت مناقشة الخطة الأمنية والخدمية والأخذ بالملاحظات المطروحة من قبل جميع الأطراف المعنية والإيعاز بالمباشرة بتنفيذها بشكل رسمي حتى انتهاء مراسيم الزيارة وعودة الزائرين".وأضاف الخاقاني إن "الخطة الأمنية ستكون على مراحل وحسب تصاعد كثافة أعداد الزائرين والطرق التي سيلكونها بإتجاه مدينة كربلاء المقدسة مع تأمين حماية الممتلكات الخاصة والعامة خلال فترة الزيارة"، مشيداً في الوقت ذاته بـ"دور الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية وهيئة المواكب الحسينية على روحية الفريق الواحد بالعمل والوصول لنتائج إيجابية أثمرت عن إعداد خطة متكاملة لخدمة الزائرين والمواكب الحسينية".وبين، أن "أكثر من 20 ألف عنصر أمني سيشارك في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية أو ناء مراسيم الزيارة الأربعينية بدعم وإسناد من قيادة عمليات الرافدين والأجهزة الاستخبارية المختلفة".انتهى

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