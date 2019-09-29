قادة بارزون لـ”داعش” في قبضة “قسد” والبغدادي يتوعّد بالثأر

2019/09/29 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Lamar Erkendi بإنزال جويّ غالباً ما تنفّذ قوات سوريا الديمقراطية عمليّاتها الأمنيّة ضد تنظيم داعش مدعومة من قوّات التحالف الدوليّ، وبمداهمات واعتقالات شبه يوميّة تقبض على خلاياه والتي تنفّذ هي بدورها عمليّات اغتيال وتفجيرات ضدّ قوّات “قسد” والمدنيّين المتعاونين معها من أهالي الرقّة ودير الزور والحسكة.وكشفت (قسد) في بيان نشرته على منصتها الالكترونية …

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