"كريم" تعزز المزايا الممنوحة لعملائها من حملة "والت كارد" عبر زين كاش وسويج ماستركارد

2019/09/29 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عززت شركة "كريم العراق" مؤخراً المزايا الممنوحة لعملائها من حملة بطاقات "والت كارد" من محفظة "زين كاش"، وبطاقات "سويج" مسبقة الدفع والصادرة بالتعاون مع ماستركارد العالمية، مقدمةً لهم خصومات بنسبة 25% على ثلاث رحلات لدى استخدام بطاقاتهم هذه لسداد قيمة رحلاتهم معها.

وكانت هذه الخطوة قد جاءت من "كريم"، في إطار اتفاقية التعاون التي جمعتها مع كل من "زين العراق" وشركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية في وقت سابق، وتوسيعاً لها، وذلك على طريق تقديم قيمة مضافة لكل من مستخدمي بطاقات "والت كارد" و"سويج"، الأمر المنبثق من حرص الأطراف المتعاونة على مكافأة العملاء وتقدير ولائهم، فضلاً عن مواصلة تسهيل تفاصيل الحياة عبر تيسير التنقلات من مكان إلى آخر مع حلول سداد عصرية ومواكبة للتطور الرقمي، تغنيهم عن حمل النقد والتعامل به، وتسهل عليهم الدفع الإلكتروني الذي يعتبر أكثر أماناً وسهولة، وهو ما يسمح لهم بإدارة مدفوعاتهم والتحكم بها بفعالية وكفاءة وأريحية، كما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويقلص من العبء المتعلق بالدفع النقدي بما في ذلك إعادة والحصول على باقي المبلغ المدفوع مقابل الخدمة.

وتعقيباً منه على هذا الشأن، قال مدير عام شركة "كريم" في العراق، محمد حسن محمد: "انبثقت هذه الخطوة من استراتيجيتنا الخاصة بإدارة العلاقة مع العملاء ورعايتهم لإثراء تجربتهم معنا، بما لا يقتصر على خدماتنا الأساسية في مجال نقل الركاب الآمن والموثوق، وبما يعتمد على مبدأ التحالفات الفعالة التي نؤمن بها لتعظيم الفائدة لكافة الأطراف المعنية، وهو ما يعزز مستويات الرضى لديهم، كما يمكننا من البقاء خياراً أولاً ومفضلاً وحاضراً في كل حياة المستخدمين في كل الأوقات.



وهنا، لا بد أن نثمن الشراكة مع كل من "زين كاش" والمنبثقة من الشراكة الرئيسة مع "زين العراق" وبوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية والتي هدفت بالمقام الأول لتنويع الخيارات التي نقدمها لعملائنا في خيارات الدفع، كما هدفت للتحفيز على التحول نحو الدفع الإلكتروني والاستغناء عن النقد."

وللاستمتاع بخدمة الدفع عبر بطاقات "والت كارد" و"سويج" التي تُبرِز أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها "كريم"، والتي تتمثل بالقدرة الابتكارية في الحلول والخيارات المختلفة التي تقدمها، بما في ذلك المدفوعات، لن يكون على مستخدمي تطبيق "كريم" سوى ربط بطاقاتهم وتفعيلها عليه، ليتسنى لهم الدفع مباشرة وبسلاسة.

يشار إلى أن "كريم" تعتزم مواصلة التنويع فيما تقدمه لعملائها، مع مواصلة توفير المزيد من القيم المضافة للحفاظ على مكانتها الريادية التي تمكنت من تأمينها لنفسها عبر تحقيق الأسبقية في العديد من المجالات، بما في ذلك إدخال مفهوم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، والحصول على الترخيص كأول شركة خاصة في العمل تقدم خدماتها مع خيار الدفع الإلكتروني عبر البطاقات مقابل خدماتها، فضلاً عن إدخال مفهوم العروض الترويجية والخصومات لحاملي بطاقات الدفع، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الكفؤة لتقديم خدمات أكثر سلاسة وابتكارية بما يلبي احتياجات العراقيين ويلائم متطلباتهم، كل ذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

هذا وتتيح "كريم" أمام عملائها ومستخدمي تطبيقها العديد من الخيارات المتنوعة التي تشمل إلى جانب خيارات الدفع المتنوعة، حرية استدعاء أقرب كابتن متاح في المنطقة التي يتواجد بها في الوقت الأصلي، أو حجز الرحلات مسبقاً وبرمجتها حسب الرغبة، أو حتى الحصول على باقات شهرية للرحلات.

نبذة عن كريم:

تعتبر شركة "كريم"، منصة تكنولوجية رائدة على مستوى الشرق الأوسط الكبير، كما تعد من شركات النقل والاقتصاد التشاركي الإقليمية الريادية.



وتعمل "كريم" على توسيع خدماتها عبر نموذج عملها الأساسي، لتشمل المدفوعات، والتوصيل، بالإضافة إلى خدمات النقل الجماعي والخدمات اللوجستية.



وتتمثل مهمة "كريم" في تسهيل حياة الناس وتحسينها، إلى جانب بناء مؤسسة مستدامة تلهم الآخرين.



واليوم، تغطي "كريم" التي تعود جذورها للعام 2012 وتحديداً في شهر تموز منه، بخدماتها، أكثر من 120 مدينة عبر 15 دولة من دول المنطقة، وذلك بالتعاون مع شبكة كباتنها وموظفيها الذين وفرت لهم أكثر من مليون فرصة.



وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع "كريم" الإلكتروني على الرابط:

www.careem.com

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