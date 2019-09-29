عبد المهدي يصدر اول تعليق على اعفاء الساعدي من منصبه

2019/09/29 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الأحد إن قرار اعفاء قائد قوات مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه "لا رجعة عنه".

وأحال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الفريق الساعدي الى مديرية الإمرة في وزارة الدفاع، وهو ما جوبه برد فعل سياسي وشعبي.

ورفض الساعدي إحالته الى الإمرة وقال انه كان يفضل لو احيل على التقاعد، وذكر لكوردستان 24 أن القرار "ليس هيناً" مقابل مقارعتي للارهاب.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع وسائل اعلام محلية "لا رجعة عن قرار إحالة الساعدي الى الإمرة"، واضاف "الضابط لا يختار موقعه وإنما يؤمر وينفذ".

والمح عبد المهدي الى ان الساعدي كان يتردد على "السفارات".



ولم يفصح عن اسماء تلك السفارات.

وقال عبد المهدي "هذا أمر غير مقبول".

وتابع "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى".

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى الساعدي للتعقيب.





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