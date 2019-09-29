2019/09/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد عضو تحالف سائرون، أمين عام رئاسة الوزراء حميد الغزي، ان الاحالة الى أمرة الدفاع لاتعني تخلي الحكومة عن الضابط الكفوء بل تحتاجه بمفاصل اخرى.

وقال الغزي في حديث متلفز انه ” كنا نتمنى من الفريق عبدالوهاب الساعدي ان يلتزم بتنفيذ الأوامر واطاعتها، فهناك الكثير من الضباط هم قادة ميدانيين التزموا بتنفيذ الاوامر، الفريق عبد الغني الاسدي أحيل على التقاعد ونفذ الامر دون ضجة وكذلك سامي العارضي كان قائد ميداني”.

واشار الغزي الى ان “القرار يعتبر بمثابة استراحة مقاتل ولايعتبر عقوبة بل هو سياق متبع بالمؤسسة العسكرية ومعروف تاريخياً”.

وتابع قائلا ان :”تاريخ القادة وتضحياتهم محفوظة لدى القائد العام للقوات المسلحة الذي استقبل الساعدي واثنى على شجاعته واعطاه مسدسه الشخصي تثميناُ لدوره”.

واضاف ان، و”زارة الدفاع تعاني من كثرة عدد الضابط برتبة فريق، واخرجت اكثر من عشرين ضابط برتبة فريق الى التقاعد”، موضحاُ ان” ألامر جاء بناء على طلب رئيس جهاز مكحافة الارهاب طالب شغاتي باستبدال الساعدي بضابط اخر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي:شغاتي هو من طلب استبدال الساعدي بضابط اخر ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي:شغاتي هو من طلب استبدال الساعدي بضابط اخر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).