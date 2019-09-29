2019/09/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنطلق اعمال معرض (بروجكت) العراق غدا الاثنین، بنسخته الثالثة عشرة في أربيل بمشاركة 300 شركة من 24 دولة.





وقال مدیر شركة (اي اف بي) المنظمة للمعرض جورج الخوري في حديث لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان معرض أربیل الدولي یعد معرضا تجاریا وبوابة دخول آمنة إلى العراق بشكل عام وإقلیم كردستان بشكل خاص.





واضاف ان المعرض یجذب شركات محلیة ودولیة لاستكشاف الفرص التجاریة في الأسواق العراقیة المتنوعة وتحفیز العلاقات التجاریة الثنائیة مع الدول المجاورة والعالم.





واوضح ان المعرض الغذائي الزراعي العراقي اوجد مكانة له في منطقة الشرق الأوسط باعتباره منصة رائدة في مجال المنتجات والتكنولوجیات المرتبطة بالأغذیة والزراعة.





وبحسب الخوري فان المعرض سیدعم الطلب وفرص الدخول إلى الأسواق العالمیة كما سیغطي مراحل دورة إنتاج الأغذیة ابتداء من الحصاد إلى التصنیع والتعبئة وصولا الى التوزیع.





واكد ان الحدث یوفر منصة جوھریة ومركزیة للمحترفین المحلیین والدولیین في قطاع الزراعة لعرض واستكشاف المنتجات الزراعیة والمعدات المتخصصة والآلات بالإضافة إلى التقنیات والحلول الجدیدة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا انطلاق معرض «بروجكت العراق» بمشاركة 300 شركة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا انطلاق معرض «بروجكت العراق» بمشاركة 300 شركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).