مصرف بابل يعيد افتتاح فرع الموصل

2019/09/29 | 12:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف بابل، الاحد، اعادة افتتاح فرعه في محافظة نينوى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف قرر إعادة افتتاح فرعه في محافظة نينوى بعد اكتمال عمليات التحرير فيها".

وأضاف البيان أن الافتتاح سيكون في اليوم الاول من الشهر المقبل (١/١٠/٢٠١٩)، مشيراً الى أن فرع المصرف يقع "حي النور مقابل سكاي مول".

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