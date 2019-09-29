عبد المهدي يعلق على أنباء عرقلة واشنطن الاتفاقية العراقية مع الصين

2019/09/29 | 12:37

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بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، 29 أيلول، 2019، على امكانية عرقلة واشنطن الاتفاقية العراقية مع الصين.

وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من الصحفيين، إن "ذهابنا الى الصين هو لغرض أن نثبت رؤيتنا وخططنا بما يحقق الخير لشعبنا".

وأضاف، أن "الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يخشى الحرب التجارية، وهذه منافسة عالمية"، مشيراً الى أن "العراق يتخير فيها الفرص".





وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، علي سعدون، قد أكد، السبت (28 أيلول 2019) أن العراق يرفض اي ضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لمنع عمل الشركات الصينية في البلاد.





وقال سعدون في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاقتصاد الصيني قوي وهو ثاني أقوى اقتصاد في العالم، وحتى الأسواق الأمريكية فيها بضائع صينية كثيرة"، مؤكدا أن "العراق من حقه كدولة مستقلة وذات سيادة التعامل مع الصين والشركات الصينية، ولن نقبل بفرض أي رأي أمريكي أو أجنبي لمنع دخول الشركات الصينية العراق، فنحن من يقرر من يأتي ويعمل في العراق".





وبين أن "العراق رأى من المناسب أن الشركات الصينية يجب أن تعمل في العراق، فهي تعمل بأقل كلفة من باقي الشركات، ويمكن لها تنفيذ المشاريع بانسيابية عالية، فحتى لو الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت أو رفضت عمل الشركات الصينية في العراق، فنحن ماضون بهذا الأمر".

رئيس الوزراء: لا يمكن أن يكون لجهاز مكافحة الإرهاب رئيسان

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عبد المهدي: قد تكون هنالك شكوى من الساعدي ولكن يجب أن تكون بعد التنفيذ

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عبد المهدي يؤكد: هنالك طلب من رئيس جهاز مكافحة الارهاب بنقل عبد الوهاب الساعدي

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