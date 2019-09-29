رئيس الوزراء بشأن نقل الفريق الساعدي: لا تراجع عن قرارنا والعسكري عليه تنفيذ الأوامر ويخطئ بنقل الأمر الى الإعلام

2019/09/29 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اليوم الاحد، بانه "لا تراجع عن القرار الخاص بنقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الارهاب".

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