الحلبوسي يجتمع بالقيادات الامنية في ديالى

2019/09/29 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماعا مع القيادات الامنية في محافظة ديالى.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية محافظة ديالى".واضاف ان "الاجتماع يأتي لمناقشة الوضع الأمني فيها والمخاطر التي تواجهها بعض أقضية المحافظة من خلايا تنظيم داعش الإرهابي".وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وصل، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة ديالى في زيارة رسمية للاطلاع على واقعها.

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