قائد شرطة واسط ووزير الداخلية الإيراني يبحثان الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية

2019/09/29 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث قائد شرطة محافظة واسط اللواء علاء غريب، اليوم الاحد، مع وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، الاستعدادات الاخيرة للزيارة الاربعينية.

وذكرت مديرية شرطة واسط في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قائد الشرطة اللواء علاء غريب استقبل وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي".واشارت الى انه "تم التباحث حول الاستعدادات الأمنية التي سيتم اتخاذها لحماية الزوار الأجانب الوافدين من الجارة إيران لزيارة العتبات بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)".

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