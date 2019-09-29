وزير الداخلية الايراني يصل الى واسط

2019/09/29 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي الى محافظة واسط اليوم الأحد.

وذكر بيان لقيادة شرطة واسط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي، استقبل وزير الداخلية الإيراني".وبحث الجانبان بحسب البيان "الاستعدادات الأمنية التي سيتم اتخاذها لحماية الزوار الأجانب الوافدين من الجارة إيران لزيارة العتبات المقدسة بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".انتهى

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