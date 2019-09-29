عبد المهدي يكشف حقيقة زيارة مرتقبة لايران ودور العراق بالتهدئة

2019/09/29 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، عن حقيقة زيارته الى ايران، كاشفاً في الوقت نفسه دور العراق في تهدئة التوتر بالمنطقة.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي، إنه "لا توجد لدي نية او مخطط الان لزيارة طهران".واضاف أن "العراق الان يلعب دور ايجابي في تهدئة التوتر بالمنطقة وكل الاطراف حاليا السعودية وايران والولايات المتحدة تبحث عن التهدئة وحلحلة الامور".وحول موضوع نقل عبد الوهاب الساعدي الى امرة الدفاع اكد انه "لا تراجع عن القرار الخاص بنقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الارهاب"، مبيناً أن "العسكري عليه تنفيذ الاوامر، ويخطئ بنقل الأمر الى الإعلام".واضاف أن "الضابط لا يرتاد السفارات ولا يختار موقعه وإنما يؤمر وينفذ"، مشيراً إلى أن "ضباطاً يرتادون السفارات هذا أمر غير مقبول وغير ممكن".وتابع: "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية، سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى".



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