2019/09/29 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتعلت النيران في شاب هندي بعد أن مشى فوق سلك به تيار كهربائي في حي نافي بمومباي.

وقع الحادث عندما صدم شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى شوبهام سوني، عن طريق الخطأ سلكًا مكشوفًا في العراء، ونتيجة لذلك، اشتعلت النيران فيه وأصيب بعدة إصابات خطيرة.

كان طالب الدراسات الإدارية في السنة الثالثة في طريقه إلى الفصل عندما تخطى الكابلات مما أدى إلى حدوث انفجار بسيط مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

بعد أن اشتعلت فيه النيران، ركض نحو أسطوانة ماء وراح يصب الماء على نفسه في محاولة لإطفاء النيران.

وفقًا للأطباء، فقد عانى من إصابات بحروق بلغت 25٪ وسيستغرق العلاج قرابة شهر.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة اشتعال النيران في شاب مشي فوق سلك كهرباء – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة اشتعال النيران في شاب مشي فوق سلك كهرباء – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).