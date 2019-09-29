لحظة اعتداء 3 عمال على امرأتين داخل محطة وقود – فيديو

2019/09/29 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مكتب المدعي العام في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مقطع فيديو صادما للحظة اعتداء 3 عمال على امرأتين بالضرب المبرح داخل محطة وقود.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة دخول امرأة المتجر وعند خروجها أمسك بها العديد من الرجال قبل أن تظهر شقيقتها وتدخل في العراك، حيث انهالوا الآخرون عليهما بالضرب المبرح.

وقال محامي الدفاع ديفيد شراجر إن كلا الرجلين يعملان في محطة وقود، وتم تعليقهما بدون أجر، حيث يواجهون اتهامات بالاعتداء البسيط، ومع ذلك، كانت هناك دعوات لتهم أكثر صرامة.

ووفقا للشكوى الجنائية، بدأ الحادث بحجة سقوط الغاز على الأرض، وأخبرت النساء الشرطة أنهم كانوا يحاولون ضخ الغاز في سيارتهم عندما بدأت المضخة تتعطل، وسكب الغاز على الأرض.

وفقًا للشرطة، حاولوا بعد ذلك استرداد المبلغ الذي ادعوا أنه كان 17 دولارًا، ولكن رفض العمال، وتحولت الحجة المادية، إلى عراك عنيف.

وبحسب موقع لايف ليك، قالت الشركة التي تمتلك الأرض التي توجد بها محطة الوقود إنها ستنهي عقد الإيجار.

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