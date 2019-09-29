النزاهة تضبط مسؤولين بمنفذي الشلامچة وأم قصر لإضرارهم المال العام

2019/09/29 | 13:08

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد (29 أيلول 2019) عن ضبط مسؤولين في منفذ الشلامچة الحدودي وكمرك ميناء أم قصر الشمالي؛ لتعمدهم الإضرار بالمال العام عبر قيامهم بالكشف الوهمي والختم على التصاريح الكمركية للبضائع.





وقالت الهيأة في بيان لها، إن "ملاكات مديرية تحقيق البصرة نفذت عمليتي ضبط، تمكنت في الأولى من ضبط مسؤول الميزان الجسري وأعضاء لجنة الكشف في منفذ الشلامجة؛ لقيامهم بإتمام إجراء الكشف الوهمي على الشاحنات المحملة بالبضائع قبل أن تدخل البلد، فضلاً عن إكمال المعاملة الكمركية والتصريح والشرح بالكشف الوهمي على التصاريح الكمركية"، مشيرة إلى "قيامهم بإصدار شريط وزن وهمي للشاحنات للتهرُّب من دفع الرسوم الكمركية وإخراجها من المنفذ فور دخولها إليه دون المرور بالإجراءات القانونية".





وفي عمليةٍ مُنفصلةٍ، قال البيان إن "فريق عمل المديريَّـة الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط مسؤولي المنفيست والأوليات في كمرك الميناء؛ لقيامهما بالختم على التصاريح الكمركية وإكمال إجراءاتها دون وجود وثائق البضائع الأصليَّـة، وأسفرت العملية عن ضبط (8) شاحناتٍ مُحمَّلةٍ بمواد غذائيَّةٍ أكملت إجراءاتها دون وجود الوثائق الخاصة بها (شهادات المنشأ والمطابقة والفاتورة)".

الدائرة أشارت إلى أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات خلال العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".

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وقال جديان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ال

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وقال محمد لـ (بغداد اليوم)، إن نشاط معمله يقتصر حاليا على "عقد شراكة بين ال

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