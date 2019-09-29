الحلبوسي يعقد اجتماعا موسعاً مع الحكومة المحلية و رؤساء الدوائر الخدمية في ديالى

2019/09/29 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماعا موسعا مع الحكومة المحلية ورؤساء الدوائر الخدمية في ديالى.

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