English | كوردى

الاحصاء: اكثر من ثلث معامل وزارة الصناعة متوقفة


الاحصاء: اكثر من ثلث معامل وزارة الصناعة متوقفة
2019/09/29 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاحصاء: اكثر من ثلث معامل وزارة الصناعة متوقفة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاحصاء: اكثر من ثلث معامل وزارة الصناعة متوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا