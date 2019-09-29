ضبط مسؤولين في منفذيّ الشلامچة وأم قصر يجرون كشوفاً وهمية على البضائع

2019/09/29 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن ضبط مسؤولين في منفذ الشلامچة الحدودي وجمرك ميناء أم قصرالشمالي، لتعمدهم الإضرار بالمال العام عبر قيامهم بالكشف الوهمي والختم على التصاريح الجمركية للبضائع.

وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "ملاكات مديرية تحقيق البصرة نفذت عمليتي ضبط، تمكنت في الأولى من ضبط مسؤول الميزان الجسري وأعضاء لجنة الكشف في منفذ الشلامچة، لقيامهم بإتمام إجراء الكشف الوهمي على الشاحنات المحملة بالبضائع قبل أن تدخل البلد".

وتابعت "فضلاً عن إكمال المعاملة الجمرگية والتصريح والشرح بالكشف الوهمي على التصاريح الجمرگية"، مبينة "قيامهم بإصدار شريط وزن وهمي للشاحنات للتهرُّب من دفع الرسوم الجمرگية وإخراجها من المنفذ فور دخولها إليه دون المرور بالإجراءات القانونية".

وبينت "في عمليةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن فريق عمل المديريَّـة الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي من ضبط مسؤولي المنفيست والأوليات في جمرك الميناء، لقيامهما بالختم على التصاريح الگمرگية وإكمال إجراءاتها دون وجود وثائق البضائع الأصليَّـة، وأسفرت العملية عن ضبط (8) شاحناتٍ مُحمَّلةٍ بمواد غذائيَّةٍ أكملت إجراءاتها دون وجود الوثائق الخاصة بها (شهادات المنشأ والمطابقة والفاتورة)".

واشارت الى انه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات خلال العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".

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