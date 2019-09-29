الطيران المدني الدولي: العراق يحتل مكانة مرموقة لموقعه الجغرافي ودوره المعنوي

2019/09/29 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي فانغ ليو، اليوم الأحد، أن العراق يحتل مكانة مرموقة في مجال الطيران المدني نظراً لدوره المعنوي والجغرافي.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني العراقي تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو9)، التقى مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم والوفد المرافق، بالأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي في مقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا".

وأضاف أنه "جرى بحث التطورات الأخيرة التي شهدها الطيران المدني والمطارات العراقية".

وأكدت ليو خلال اللقاء، أن "المنظمة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجميع سلطات الطيران عبر خطة عدم ترك اي بلد خلف الركب (NCLB)، لافتة إلى أن" العراق يحتل مكانة مرموقة بالنظر لدوره المعنوي والجغرافي".

من جانبه، أوضح المدير العام رغبة العراق في تطوير هذا القطاع، كونه رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

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