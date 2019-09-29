وزير الداخلية الايراني يصل واسط

2019/09/29 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، الاحد، الى محافظة واسط.

وقال مصدر امني في المحافظة بحديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي وصل، اليوم الاحد، الى محافظة واسط".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "تم التباحث حول الاستعدادات الأمنية التي سيتم اتخاذها لحماية الزوار الاجانب الوافدين من ايران".





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