حكومة كوردستان تسدد الدفعة الثامنة من دائنية المصارف

2019/09/29 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دفعت حكومة إقليم كوردستان الدفعة الثامنة من دائنية المصارف لها، إذ قام البنك المركزي العراقي بتسوية مبلغ الدفعة الثامنة من دائنية المصارف المفتوحة حساباتها في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، وقد نشأت تلك الدائنية عن إيداعات المصارف النقدية في فرعي أربيل والسليمانية.

واوضح البنك في بيان ورد لشفق نيوز أنَّ الأرصدة الدائنة نشأت عندما كان الفرعان (أربيل والسليمانية) مرتبطين بوزارة المالية في إقليم كوردستان.

يُذكَر أنَّ فرع البنك المركزي العراقي في أربيل ارتبط بهذا البنك إداريًّا وفنّــيًّا منتصف عام 2017.

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