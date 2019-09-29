الملف الأمني يتصدر اجتماعات الحلبوسي في ديالى.. وهذا ما وعد به المحافظة

2019/09/29 | 13:39

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بغداد اليوم- ديالى

كشفت إدارة محافظة ديالى، الاحد (29 أيلول 2019)، تفاصيل اجتماعات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع...





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