2019/09/29 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية علاء الربيعي، اليوم الأحد، عن وجود 1500 مدرسة تم هدمها ولم يعاد إنشاؤها، مشيرا الى ان بعض المستثمرين سرق الأموال وهرب الى الخارج.وقال الربيعي في تصريح للمركز الخبري الوطني، ان “العراق بحاجة الى اكثر من 10 آلاف مدرسة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تكشف تفاصيل مثيرة عن “احصائية الهدم” بـ”مشروع رقم 1″ المركز الخبري الوطني.

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