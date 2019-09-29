وزير المالية: تعاوننا مع الصين سيكون ضمن إطار النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا

2019/09/29 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الأحد، أن تعاون العراق مع الصين سيكون ضمن إطار “النفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا”.

وقال حسين في خلال استضافته في "ملتقى الرافدين"، إنه “بدأ بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل مصادر الواردات غير النفطية و إصلاح المصارف و المؤسسات الحكومية و خلق فرص عمل للشباب و دعم الحكومات المحلية لتحسين نوعية الخدمات”.

وأضاف أن “تعاوننا مع الصين سيكون ضمن أطار “ًالنفط مقابل المشاريع والتكنولوجيا” مع التأكيد على خلق فرص عمل لشبابنا، ونحن سنحدد المشاريع الاستراتيجية ونختار الشركات الكبيرة”.

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