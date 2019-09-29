هل تعلم أن رائدة الفضاء التي شاركت الاماراتي رحلته.. يهودية عراقية الأصل؟

2019/09/29 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير، المولودة لأب إسرائيلي، مع رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري رحلة إلى الفضاء.

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، “رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير المولودة لأب إسرائيلي ستنطلق إلى الفضاء في شهر أيلول وستحمل معها العلم الإسرائيلي وصورة للشمعدان السباعي اليهودي”.

وأضاف جندلمان “سيكون على متن نفس المركبة الفضائية رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري”.

​من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن والد مائير يهودي عراقي، هاجر إلى إسرائيل 1948، وهي ستكون رابع امرأة يهودية تشارك في بعثة لوكالة “ناسا” إلى الفضاء.

وقالت مائير إنه على الرغم من كون والدتها مسيحية، فإنها وإخوتها يرون أنفسهم يهودا ويزورون كنيسا في بعض الأحيان، وأضافت “أنا لست متدينة، لكن خلفيتي يهودية ثقافيا”.

وأوضحت أنه يسمح لكل رائد فضاء بأخذ ثلاثة أشياء معه خلال الرحلة، لذلك فهي قررت أن تأخذ معها العلم الإسرائيلي وصورة للشمعدان السباعي، الرمز الشهير لدى اليهود.

ووالد مائير هو يهودي عراقي المولد، هاجر في طفولته إلى إسرائيل مع أسرته 1948.

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