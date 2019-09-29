مسؤول بالداخلية لـ(الغد برس): داعش يبث الشائعات لمنع عدوة النازحين لديارهم

2019/09/29 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية العقيد زياد محارب القيسي، اليوم الاحد، ان الاعلام الداعشي يبث الشائعات لمنع عدوة النازحين الى ديارهم، فيما بين انه تم وضع الخطط للحد من انتشار هذه الشائعات.

وقال القيسي في تصريح لـ"الغد برس" إن "وزارة الداخلية وضعت الخطط لتوعية النازحين من مخاطر انتشار الشائعات التي تمنع عودتهم الى ديارهم ضمن الحرب الناعمة".

واضاف ان "الاعلام الداعشي يبث الشائعات لمنع عودة النازحين الى ديارهم، وتصوير الوضع بغير الامن وهذا خلاف الحقيقية".

وتابع ان "القوات الأمنية على دراية كاملة بتحركات داعش"، مبينا "نريد التكاتف مع النازحين لدحر الارهاب والماكنة الإعلامية الداعشية التي تصور الوضع غير امن".

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