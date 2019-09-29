علاوي يبحث مع السفير الصربي تعزيز التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا وعسكريا

2019/09/29 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الأحد، مع السفير الصربي لدى بغداد اوروش بالوف تعزيز التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا وعسكرياً.

وذكر بيان لمكتب علاوي تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس المنبر العراقي استقبل في مكتبه، اليوم، سفير جمهورية صربيا لدى العراق، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل تطورات الاوضاع في المنطقة، كما بحث اللقاء مسيرة العلاقات التأريخية بين البلدين الصديقين واليات تعزيزها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والاستفادة من الخبرات الصربية في تلك المجالات".

وأضاف أنه "جرى التأكيد على ضرورة الحد من التدخلات في الشؤون الداخلية واستخدام لغة الحوار لوقف التصعيد والتوتر".

ولفت البيان، إلى أن "السفير وجه دعوةً رسمية لعلاوي لزيارة صربيا، فيما وعد رئيس المنبر العراقي بتلبيتها في الوقت المناسب".

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